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واشنطن تنفي قيام شركة “أمنتوم” بتدريب الجماعات المسلحة داخل ليبيا

13 أبريل، 2024 9:14 ص
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أخبار ليبيا 24

نفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، قيام شركة “أمنتوم” بتدريب الجماعات المسلحة داخل ليبيا نيابة عن الحكومة الأمريكية.

وقالت الحكومة في بيان عبر موقعها الرسمي بفيسبوك: ”تم تداول تقارير كاذبة تفيد بأن شركة أمنتوم (Amentum) قامت بتقديم تدريب للجماعات المسلحة داخل ليبيا نيابة عن حكومة الولايات المتحدة”.

وأضافت :”هذه الادعاءات غير صحيحة وتمثل وصفًا خاطئًا للتدريب في قاعات الدراسة الذي تديره “أمنتوم” خارج ليبيا لموظفي إنفاذ القانون”.

وذكرت أن “أمنتوم” هي شريك تنفيذي في برنامج المساعدة الدولي لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي يديره مكتب الأمن الدبلوماسي على مستوى العالم.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفترة القليلة الماضية أخبارًا تفيد بأن شركة “أمنتوم” الأمريكية ستشرف على إنشاء القوة المشتركة من عناصر قوات الغرب والشرق في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن مهمة القوة المشتركة ستكون مواجهة القوات الروسية في الجنوب الليبي.

وأشارت إلى أن الشركة الامريكية وقعت عقدًا مع وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لتنظيم عناصر الميليشيات في صفوف رئاسة أركان المنطقة الغربية وتدريبهم.

ولفتت إلى أن الشركة التي يديرها العسكري الأمريكي السابق جون هيلر تم التعاقد معها بتنسيق مع وزارة الدفاع الامريكية عن طريق قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

13 أبريل، 2024 9:14 ص
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