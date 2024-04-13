ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، والتابع لشركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم السبت، رابع أيام عيد الفطر المبارك الناقلة النفطية “دلتا ايوري دايس” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، أن الناقلة تحمل علم ليبيريا وقادمة من اليونان، لافتا إلى أن الناقلة الرابعة في شهر أبريل الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 190 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، لافتا إلى أن ميناء الحريقة النفطي قد صدر خلال شهر رمضان المبارك 5 مليون برميل من خلال 5 ناقلات نفطية.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وتجاوزت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر مارس الماضي 5 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 5 ناقلات نفطية.

وأوضحت مصادر “أخبار ليبيا 24” من داخل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة الأولى “انيرجي تريومف” شحنت مليون برميل إلى الصين، لافتة إلى أن الناقلة النفطية الثانية “سي سابفيرو” شحنت مليون برميل إلى الصين.

وأضافت مصادر “أخبار ليبيا 24” أن الناقلة النفطية الثالثة “ماران هومر” شحنت مليون برميل إلى مالطا، مشيرة إلى أن الناقلة النفطية الرابعة “دلتا هرموني” شحنت مليون برميل إلى الصين، لافتة إلى أن الناقلة النفطية الخامسة “نيسوس كيو فونيس” شحنت مليون برميل إلى إيطاليا.