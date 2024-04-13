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معلقا على أزمة السيولة.. النعاس: الحل في ليبيا يكمن في قيام دولة الدستور

13 أبريل، 2024 8:56 ص
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أخبار ليبيا 24

علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، على الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات والمتمثلة في أزمة اختفاء السيولة النقدية من المصارف.

وأضاف النعاس في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك: “القصة مش قصة ما فيش سيولة، القصة أين السيولة مختبئة؟ وهي موجودة بمليارات الدنانير من فئة 50 دينار إلى الدينار الحديد، وبإصدارات متداولة منذ سنة 2004”. 

وأضاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور: “لكن، في مصارف الدولة الليبية الخاضعة لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 تختفي، في حين تتوفر وبكميات هائلة في محلات الصرافة الخاصة”.

وأكد عضو الهيئة التأسيسية أن حرية المواطن وكرامته تكمن في حاجته للنقد ليصرف على عائلته، ولهذا يجد نفسه مجبرا للجوء إلى محلات الصرافة من أجل “صرف مرتبه أو صك” نظير دفع قيمة لمحلات الصرافة.

وتابع  إدريس متسائلا: “هل القيمة المدفوعة هي ربا أم شكر لمحلات الصرافة لتوفير السيولة للمواطن الحر؟ هل هذا العمل يحصل في دولة مؤسسات حقيقية تخضع لحكم الدستور والقانون؟”.

وختم بيانه بالقول : “الحل الحقيقي يكمن في العمل جميعا من أجل قيام دولة الدستور والقانون لضمان الحياة الحرة الكريمة للمواطن”.

وكانت أزمة السيولة التي شهدتها المصارف التجارية قبيل عيد الفطر تسببت في تأثر عديد العائلات الأمر الذي وصل إلى حد عدم حصول بعض تلك العائلات إلى أعم احتياجاتها خلال لعيد الفطر.

13 أبريل، 2024 8:56 ص
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