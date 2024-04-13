حمّاد: الحكومة الليبية تولي الاهتمام الشديد بمدينة سرت

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حمّاد، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، إن الحكومة الليبية تولي الاهتمام الشديد بمدينة سرت، كونها مهد انطلاق الحكومة، والحاضنة الأساسية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لافتا إلى أن المدينة تستعد لاحتضان القوى الوطنية في سبيل إيجاد الحل الليبي الليبي والتوافق.

وأوضح حماد خلال اجتماعا موسعا عقده بمدينة سرت، وتابعته “أخبار ليبيا 24“، أن المشاريع القائمة بالمدينة ليست هبة وإنما هي الحقوق المشروعة لكل المواطنين، مشددا على أن المشاريع لا تستهدف مدينة بعينها إنما هي لكل التراب الليبي.

وأضاف حماد أنه سيتم تدشين حزم عديدة من المشاريع الخدمية بكافة ربوع الوطن، مؤكدا بأنه ستتم الاستجابة لكافة المطالب، وعلى رأسها علاج مرضى الأورام، مثمنا كافة جهود القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في تأمين المدينة، مشيرا إلى أنه أصدر قراراً يقضي بإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت لما له من أهمية كبرى من الناحية التجارية.

بدوره أكد بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية والإعمار، أنه سيتم الشروع في صيانة مطار وميناء سرت، بالإضافة الشروع في صيانة وتطوير المقرات الحكومية والمستشفيات والمدارس وإنشاء شبكات الإنارة العمومية ورصف الطرق وتوصيل شبكات المياه وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وأعمال النظافة.من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

جاء هذا خلال اجتماع موسع عقده حماد رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار م. بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وبحضور وكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي بمسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وأعيان ومشائخ مدينة سرت.

وحضر الاجتماع أيضا آمر غرفة عمليات سرت اللواء أحمد سالم، وعميد بلدية سرت مختار المعداني ووكيل ديوان البلدية خميس الحوسين، ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي د. علي الجروشي، ورئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر، ومدير جهاز تطوير المراكز الإدارية امراجع فرج، ومراقب الخدمات المالية مسعود صالح، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة فضيل عبدالجليل، وومدير مجمع عيادات سرت د. منصور سالم، ومدير شركة المياه الوسطى الشرقية محمد الطليعى، ومدير إدارة توزيع سرت بشركة الكهرباء عبدالحميد هيبلو، ومدير عام مستشفى الأورام سرت خليفة محمد، ومدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق كمال سليمان محمد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي سرت وليد الطبولي، والسادة رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي – سرت برئاسة الشيخ مفتاح مرزوق.