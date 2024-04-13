بوشناف: الأطراف الدولية لا تتعامل بجدية مع الأزمة الليبية

استبعد إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي، إمكانية عقد طاولة الحوار الخماسية، التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أشهر، نافيا وجود أي جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي.

وشدد بوشناف، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، على ضرورة إيجاد حل للتشكيلات المسلحة، وفيما أكد ضرورة إيجاد حلّ لتلك الشريحة، معربا عن تشككه في نوايا بعض الأطراف في إبقاء هؤلاء ميليشيات ليتمكنوا من توظيفهم في مشاريع ربما تؤدي إلى مزيد من الانهيار لكيان الدولة.

وأضاف بوشناف أن بعض الدول استقطبت وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت قيادتها وأمدتها بالسلاح، لافتا إلى أن أي تغيير مسلح في أي دولة تكون له آثاره الممتدة، ويجعل كيان الدولة هشاً.

ودعا بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث في عام 2011 كان سقوطاً للدولة وأجهزتها، مشيراً إلى أن الدول التي انخرطت بالتدخل في الساحة منذ ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد الأزمة السياسية، لم تبذل أي جهد حقيقي لمعاونة الليبيين لاستعادة دولتهم.

وأكد بوشناف على أنه ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية حيال قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن الجميع ما زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، وليس حلها.

وأشار بوشناف إلى أن الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد في تونس قبل شهرين، يمكن البناء على ما صدر عنه من نتائج، داعياً القائمين عليه لتوسيع دائرة المشاركين والقضايا المطروحة للحوار، بضمّ مكونات ذات ثقل بالمجتمع، مثل الأحزاب والنقابات ورؤساء الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكشف بوشناف عن وجود خطر كبير من التنازع الدولي على الساحة الليبية، مطالبا بإيجاد صيغ مشتركة عقلانية تبتعد تماماً عن الانحياز لأي طرف، لمنع تحول شمال أفريقيا لساحة مواجهة دولية كبرى.

ولفت بوشناف إلى أهمية وضع دستور دائم للبلاد، واصفاً إياه بالخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار وحسم كثير من الإشكاليات التي تواجه البلاد، داعيا إلى تمكين الليبيين من الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة عام 2017، لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.

ودعا بوشناف إلى أهمية الانتباه للفراغ السكاني مستقبلاً، وندرة المياه والتصحر، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الغربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، والاعتداء على استثمارات ليبيا بالخارج، وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر، مشددا على أن الصراعات والاضطرابات الراهنة داخل بعض دول الجوار الأفريقية المحيطة قد تشكل بوابة لإعادة الإرهاب.

وشدد بوشناف على أن حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن يؤثر على عمل مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أن المجلس في تواصل دائم مع الأطراف كافة شرقاً وغرباً وجنوباً، ويحاول دائماً عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل الأزمة وتجاوز العقبات عبر تهدئة المخاوف.