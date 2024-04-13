بعد أيام من تحذيرها لإسرائيل.. إيران تحتجز سفينة شحن في مضيق هرمز

أخبار ليبيا 24

احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، يوم السبت، بعد أيام من إعلان طهران أنها قد تغلق طريق الشحن الحيوي وتحذيرها من أنها سترد على ضربة إسرائيلية على قنصليتها في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) التي تديرها الدولة أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري دخلت المياه الإيرانية على متن السفينة “إم إس سي آريس” التي ترفع العلم البرتغالي، قائلة إنها مرتبطة بإسرائيل.

وأكدت شركة “إم إس سي”، التي تشغل “آريس”، أن طهران استولت على السفينة وقالت إنها تعمل “مع السلطات المعنية” من أجل عودتها الآمنة ورفاهية طاقمها المكون من 25 فردًا.

وقالت “زودياك” المملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، في بيان لها، إن “إم إس سي” تستأجر “آريس” من شركة “كورتال شيبنغ”، وهي شركة تابعة لشركة “زودياك ماريتايم”، مضيفة أن “إم إس سي” مسؤولة عن جميع أنشطة السفينة.

وتضمن مقطع فيديو بثته قنوات إخبارية إيرانية، يُزعم أنه يظهر عملية الضبط، شخصًا يهبط من طائرة هليكوبتر إلى سفينة.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحملة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، إذ اشتبكت إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة بشكل متكرر مع الجماعات المتحالفة مع طهران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

تهديد إيران

وهددت طهران بالرد على الغارات الجوية الإسرائيلية المشتبه بها على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل، والتي أسفرت عن مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري، من بينهم اثنان من كبار القادة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل “عاجلا وليس آجلا” وحذر طهران من القيام بذلك.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إن “إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد هذا الوضع أكثر”، ردا على تقارير عن الاستيلاء على السفينة “إم إس سي آريس”. واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس طهران بالقرصنة.