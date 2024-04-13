بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا وتندد بسوء الأوضاع في طرابلس

جددت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها من السفر إلى ليبيا في تصنيف “خطيرة للغاية” وتعتبرها من الوجهات غير المسموح بزيارتها؛ بسبب خطورة الوضع الأمني الهش.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24“، أن الوضع في طرابلس ممكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار

وأعلنت الخارجية البريطانية، قائمة تضم 24 دولة، بما فيها ليبيا، لافتة إلى أن تحذيراتها بشأن السفر إلى طرابلس قائمة باستمرار منذ العام 2014، ناصحة رعاياها بالمغادرة فورا بأي وسيلة عملية، مؤكدة أن جميع الرحلات من وإلى وداخل ليبيا تقع مسؤوليتها على عاتق المسافر.

وشددت الخارجية البريطانية على أن الاحتجاجات والاضطرابات المدنية قد تندلع في وقت قصير، بما في ذلك المظاهرات ضد تدهور الظروف المعيشية والفساد واستمرار عدم الاستقرار السياسي، حيث قد يكون رد فعل قوات الأمن المحلية غير متوقع، وهناك خطر كبير لاعتقال أو إصابة المدنيين إذا حوصروا في المظاهرات.

وأضافت الوزارة البريطانية أنه يمكن للقتال بين الجماعات المسلحة أن يشكل تهديدا كبيرا للسفر الجوي في ليبيا، مشيرة إلى أن جميع المطارات الليبية عرضة للإغلاق بسبب الاشتباكات المسلحة.

وحذرت الخارجية البريطانية من تنفيذ هجمات إرهابية وعمليات اختطاف ضد الأجانب في طرابلس، بما في ذلك من المتطرفين المنتمين إلى تنظيميي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة.