بركات: اشتباكات طرابلس متوقعة والمواطن يدفع الثمن

قال ناجي بركات، رئيس تنسيقية الأحزاب، إن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، مساء الخميس، كانت متوقعة، نتيجة التوتر الشديد في طرابلس والمنطقة الغربية، بسبب تصرفات جهات تنفيذية، وما آلت إليه الأوضاع.

وأوضح بركات في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الشعب الليبي تضرر من هذه الأوضاع، مشيراً إلى وصول نسبة الفقر إلى 60 في المائة ببعض المدن، مع عدم وجود سيولة في المصارف، وتدهور الوضع الأمني، حيث تتحكم الميليشيات في بعض منافذ الدولة.

وأشار بركات إلى أن هناك دعم للميليشيات من قبل بعض الدول لخدمة مصالحها، محذرا من استمرار الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى توافد أرتال عسكرية مسلحة من خارج طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة.

وشدد بركات على أن الاشتباكات بين الميليشيات تُعطل أي حل سياسي في البلاد، الأمر الذي يُمكن الحكومتين من البقاء في السلطة فترة أطول، لافتا إلى مشروع قدمته التنسيقية من قبل للحل السياسي عبر عدة مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، تفضي إلى المصالحة الوطنية والدستور الدائم، مطالباً البعثة الأممية إلى العمل مع النخب الوطنية ليكون هناك حل ليبي سريع للخروج من الانسداد السياسي.

ووقعت مواجهات مسلحة بين عناصر تتبع جهاز دعم الاستقرار، وأخرى تتبع جهاز الردع، في طريق المطار وفي بعض ميادين طرابلس، أدت إلى إرباك المشهد في العاصمة، تزامنا مع تقارير تكشف عن وجود اتفاق بين عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وشركة أميركية لتدريب مجموعات مسلحة في طرابلس.