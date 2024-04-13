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المُشير حفتر يوجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي

13 أبريل، 2024 1:50 ص
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حفتر
حفتر

أخبار ليبيا 24

تفقد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” المدينة الرياضية – بنغازي للوقوف على سير أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي رفقة المهندس بلقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

المُشير حفتر يرجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي
المُشير حفتر يوجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي

وشدد المُشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” على ضرورة إنجاز أعمال الصيانة وفقاً للجدول الزمني المُحدّد حتى يتسنى للجماهير الرياضية العودة لمساندة فرقها والمنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية.

المُشير حفتر يرجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي
المُشير حفتر يوجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي

تحديد موعد افتتاح ملعب بنغازي الدولي

وكان حاتم العريبي، رئيس لجنة الإعمار، قد أكد في وقت سابق أن افتتاح ملعب بنغازي الدولي سيكون في منتصف مايو المقبل، لافتا إلى أن أعمال صيانة الملعب العتيق وتوسعته تتواصل حاليًا، بسعة استيعابية ارتفعت من 26 ألف مشجع حسب الإنشاء القديم، إلى 40 ألف مشجع.

المُشير حفتر يرجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي
المُشير حفتر يوجه بـ إنجاز أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي

وكانت أعمال بناء الملعب قد بدأت رسميًّا في منتصف ستينيات القرن الماضي، بالتوازي مع عملية بناءِ ملعبٍ بنفس المواصفات في العاصمة طرابلس، وتم افتتاحه رسميًّا سنة 1969 بمباراة جمعت فريق التحدي مع فريق الإسماعيلي المصري لحساب بطولة الأندية الأفريقية الأبطال.

ولم يحظَ الملعب بالصيانة اللازمة منذ تأسيسه عام 1967، فيما كانت لا يدخل الجماهير إليها، بسبب افتقارها إلى السلامة وخطورتها، وكانت شركة “ليماك” التركية المنفذة للمشروع قد استأنفت أعمال صيانة الملعب وتطويره بعد توقف استمر 12 عامًا، نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة منذ 2011.

وشهد ملعب بنغازي الدولي احتضان كبرى البطولات الدولية، أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا، التي حل خلالها المنتخب الليبي وصيفًا لبطل القارة السمراء عام 1982، خلف المنتخب الغاني المتوج باللقب.

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13 أبريل، 2024 1:50 ص
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