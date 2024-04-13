الساعدي: توقف آبار محطة الضخ بالحقل الشرقي بسبب الكهرباء

أخبار ليبيا 24

قال صلاح الساعدي، المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن آبار محطة الضخ بالحقل الشرقي خرجت عن الخدمة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

الساعدي: انقطاع الكهرباء تسبب في خروج الآبار الرئيسية والفرعية عن الخدمة

وأوضح الساعدي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24“، اليوم السبت، أن انقطاع الكهرباء تسبب في خروج الآبار الرئيسية والفرعية عن الخدمة، مشددا على أن مشروع النهر ليس له أي علاقة بالعطل، مشيراً إلى أن هذا الانقطاع سيؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج اليومي.

وأضاف الساعدي، أن فرق التشغيل و الصيانة التابعة لإدارة التشغيل والصيانة المنطقة الجنوبية بالمنظومة، باشرت بإعادة شحن المحطات الكهربائية المغذية للحقل والبدء بتشغيل الآبار والمضخات الرئيسية تدريجياً، بعد اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وكان الساعدي، قد أكد في وقت سابق أن مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يسعى إلى إيجاد حلول لنقص المياه في مناطق شرق بنغازي التي لم تصلها مياه النهر، لافتا إلى أن كثير من المناطق تفتقر إلى المياه منها: غوط السلطان والأبيار والرجمة وتوكرة والعقورية وطلميثة وسهل بنغازي.

وأضاف الساعدي أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز تفقدوا خزان ماسكلو، بجهاز استثمار مياه النهر منطقة سهل بنغازي، للوقوف على مشروع إمداد المياه إلى مناطق شرق بنغازي المتوقف منذ سنة 2011، لافتا إلى أن الجهاز تفقد موقع حقل آبار الغريب الذي يغذي المرج وما جاورها، الذي دمرته عاصفة “دانيال”، بعد أن جاوزت نسب إنجازه 99%.