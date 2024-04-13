الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء متقلبة على أغلب مناطق غرب البلاد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تون السماء في راس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحاً على (نالوت وماجاورها).

والرياح شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60/كم في الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (21–29)مْ، ولا تتجاوز( 33 )مْ علي (ابونجيم).

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكو ن السماء صافية إلى قليلة السحب, وتتكاثر السحب على مناطق الخليج، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–32)مْ ، ولا تتجاوز( 24 )مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وفي الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30–37) مْ ، ولا تتجاوز هذا اليوم ( 23 )مْ على غدامس.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–33)مْ، وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.