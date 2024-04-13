افحيمة: التنافس في الإعمار نجاح لتفتيت المركزية “المقيتة”

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن التنافس في الإعمار الذي تشهده كافة مناطق البلاد خلال الفترة الحالية يعتبر نجاح تجريبي لتفتيت المركزية “المقيتة”.

وقال افحيمة في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “التنافس في الإعمار الظاهر في شرق البلاد وغربها والذي طال الجنوب في بعض منه يعد نجاحاً تجريبياً لتفتيت المركزية المقيتة”.

وأضاف عضو مجلس النواب: “تفتيت المركزية لطالما نادت بها وحدات الحكم المحلي المنشأة وفقا للقانون 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية”.

وتابع عضو البرلمان:”ولعلي لا أبالغ إذا ما سميت ما يحدث من إعمار “تنافسي” بين الحكومتين بالحسنة غير المقصودة للانقسام السياسي البغيض”.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه قائلا: “حتى لا تتحول هذه الأعمال إلى باب فساد وإهدار للمال العام فيجب أن تكون وفقا للتشريعات الليبية النافذة وأن تُخضع في كافة أعمالها لرقابة الأذرع الرقابية وأن يتم إعلان ونشر عقودها تأكيدا على مبدأ الشفافية”.

وفي مارس الماضي، قال عضو مجلس النواب، إن هناك من يرغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه في ليبيا، ويسعى إلى خلق عثرات تعرقل مسار المصالحة وتقف دون إنجاز هذا الاستحقاق المهم جدا لاستعادة الدولة.

وأوضح افحيمة أن كبر المهمة وكثرة المعوقات لن يثني الجادين عن إيجاد حلول لكل ما سيقف أمام مسيرة المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن المؤتمر الجامع في سرت وموعده المحدد يمكن تأجيله إذا ما لم تتم الاستعدادات على أحسن وجه.