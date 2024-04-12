نمر هارب يثير الرعب في مسلاتة وأجهزة الأمن تكثف البحث عنه

أخبار ليبيا 24

أثار نمر هارب الرعب في مسلاتة ما دفع أجهزة الأمن في المدينة إلى تسيير دوريات مكثفة للبحث عنه. وقالت مصادر محلية، إن النمر هرب في أثناء جلسة تصوير لمالكه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال فرع جهاز الشرطة الزراعية مسلاتة، إنّه نظرًا لكثرة شكاوى المواطنين والشهود لرؤيتهم حيوان مفترس (نمر) قام بتسيير دوريات للأماكن التي أبلغ بوجود النمر فيها.

رحلة البحث عن نمر مسلاتة

وأضاف، أن الدوريات تسير رفقة دوريات قسم البحث الجنائي مسلاتة ودوريات فرع جهاز الأمن الداخلي. وفي آخر تصريح أكّدت الشرطة الزراعية في مسلاتة أنّه لم يعثر على النمر الهارب.

وأهابت الشرطة الزراعية بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وسرعة الإبلاغ عن مكان مشاهدة الحيوان المفترس.

وتربية النمور وغيرها من الحيوانات المفترسة، باتت شائعة نوعا ما في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

أسد يفترس حارسا

وفي ديسمبر 2022 لقي حارس سوداني مصرعه بعد تعرّضه للافتراس من الأسود التي يرعاها داخل استراحة في منطقة سيدي خليفة شرقي بنغازي. وأقدّم مالك الأسود على قتلها جميعًا.

وأثارت حادثة افتراس السوداني الشاب ” نجم الدين موسى” آنذاك، جدلًا واسعًا إزاء انتشار ظاهرة امتلاك وبيع الحيوانات البرية خاصة المفترسة منها في ليبيا، ومطالب بوضع حد لها.

وفي استطلاع للرأي أجرته حينها أخبار ليبيا 24، طالب مستطلعون بسن قانون يجرم تربية الحيوانات المفترسة معاقبة أصحابها بأشد عقوبة ممكنة، ووضع هذه الحيوانات في مكانها المخصص مثل حديقة الحيوانات.