مناقشة مشاكل منظومة النهر الصناعي في “غدامس وزوارة والزاوية”

أخبار ليبيا 24

اجتمع مسؤولون بجهاز النهر الصناعي لحل المشاكل الفنية التي تعانيها منظومة غدامس وزوارة والزاوية.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بموقع الجويبية، مدير عام منظومة غدامس وزوارة والزاوية، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير إدارة المواد، ومدير حقل آبار غدامس، ومشرف وحدة الاتصالات والتحكم، ومشرف السلامة والأمن الصناعي وأخصائي الاتصالات بموقع الجويبية.

واستعرض المسؤولون أهم المشاكل التي تواجه المنظومة، وكيفية تنفيذ توصيات مجلس الإدارة خلال الزيارة التي جرت الفترة الماضية لمواقع منظومة غدامس وزوارة والزاوية.

وبحسب البيان، أكد المجتمعون العمل على تنفيذ التعليمات المهمة بخصوص إمداد مناطق الجبل الغربي بالمياه، إضافة إلى مدن غدامس ودرج وسيناون وضمان تزويد المناطق الأخرى المستهدفة بمياه المنظومة.

حماية ممتلكات النهر الصناعي

وقد أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، يوم الخميس، منع حالات اعتداء على حرمة الآبار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وقال الجهاز في بيان إن قوة مشتركة تضم أفرادا من إدارة الأمن الصناعي بالجهاز وكتيبة حماية النهر وأفرادا من كتيبة حماية مشروع النهر الصناعي التابعة للواء طارق بن زياد المعزز أجروا دوريات استطلاعية ضبطت عددا كبيرا من المواطنين اعتدوا على حرمة الآبار ومكوناتها.

وبحسب البيان إن مجموعة من المواطنين “أضرموا النيران ونصبوا الخيام لغرض التنزه، وهو ما يعد مخالفًا للقانون وتعدياً مباشراً وغير مبرر على مكونات المنظومة” واتخذت السلطات الأمنية الإجراءات القانونية بالتعهد على عدم تكرار فعلهم هذا وأمروهم بمغادرة المكان.