محكمة فيدرالية أمريكية تفضح كذب ادعاءات الإخوان ضد المشير حفتر و”تغلق القضية”

أخبار ليبيا 24

أجهضت محكمة شرق فيرجينيا الفيدرالية الأمريكية، مساعي جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاكمة المشير خليفة حفتر، وأغلقت القضية لـ”عدم الاختصاص”، لتصفع بذلك وجوه المتطرفين وتؤكد كذب ادعاءات الجماعة.

صدر القرار خلال جلسة الاستماع الخاصة بقضية ادّعى خلالها الإخوان أن نجاحات الجيش الليبي في القضاء على الإرهاب، هي جرائم حرب، وهو ما لم يستطيعوا إثباته، ليتأكد بذلك أن حراك القوات المسلحة ضد المتطرفين في ليبيا كان صادقا وحقيقيا وناجعًا.

ورأت المحكمة أن محاولة استخدام قانون حماية ضحايا التعذيب TVPA، لإدانة المشير حفتر، لا علاقة له بالمنطق، لذا حكمت بعدم التخصص وأغلقت القضية.

المحكمة تنصف المشير

بدأت القضية منذ أكثر من 4 سنوات، وخلال تلك المدة الطويلة، فشلت جماعة الإخوان الإرهابية في إثبات أي شيء، بل واتضح أنها كانت تحاول فقط إطالة عمر القضية قدر الإمكان لمحاولة تشويه صورة الجيش الليبي وقلب الحقائق، لكن محاولاتها كانت دليلا جديدا على فشلها.

وتجدر الإشارة إلى أن المشير خليفة حفتر أبدى تعاونًا كبيرًا في كل مراحل التقاضي، وفي المقابل حاول ما يسمى “التحالف الليبي الأمريكي” فعل كل شيء قانوني وغير قانوني لتحسين موقفه في القضية، لكن رأى القضاة بمرور الوقت أن مهاجمي حفتر لديهم دوافع أخرى غير البحث عن الحقيقة.

وفي رد فعل مضطرب، ولمحاولة حفظ ماء الوجه، أكد المحامون ممثلو الإخوان أنهم سيحاولون الاستئناف.

وكان القرار بمثابة صدمة بالنسبة لممثلي الإخوان، وتجلى ذلك في استغراب ممثل الجماعة في القضية، عصام عميش، والذي رأى الحكم “نظرية مؤامرة”.