كلوب: ليفربول استحق الهزيمة أمام أتالانتا

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قال مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب إن فريقه افتقر للانضباط التكتيكي أمام أتلانتا واستحق الهزيمة 3-صفر في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وسجل جيانلوكا سكاماكا هدفا في كل شوط قبل أن يسجل ماريو باساليتش فوزا رائعا للإيطاليين على ملعب أنفيلد ليتلقى ليفربول أكبر هزيمة على أرضه في المنافسات الأوروبية.

وقال كلوب للصحفيين: “لقد كانت مباراة سيئة حقًا.. لقد بدأنا بشكل جيد، ثم لم نستمر.. لقد لعبنا مباراة سيئة، وكنّا نستحق الخسارة ويجب أن نشعر بذلك الآن”.

ليفربول ومباراة الإياب

وسيسعى ليفربول إلى قلب تأخره في مباراة الإياب في إيطاليا الأسبوع المقبل، لكن قبل ذلك يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ومع انخراط نادي ميرسيسايد في سباق صعب على اللقب مع أرسنال ومانشستر سيتي، قال كلوب إن اللاعبين يجب عليهم تجاوز هزيمة يوم الخميس بسرعة.

وأضاف: “اللاعبون لديهم هذه الليلة ليشعروا بالسوء حيال ذلك، وبعد ذلك علينا أن نستعد مرة أخرى لمباراة كريستال بالاس، هذا هو الحال.. لقد فقدنا فاعليتنا، ولا يوجد إي إيجابيات للحديث عنها.. كنّا في كل مكان، وفي نفس الوقت كأننا لم نكن”.

وقال كلوب: “لقد كانت هذه نقطة منخفضة بالنسبة لنا من حيث الأداء الليلة”.

وعما إذا كان ليفربول قادرا على الفوز في بيرجامو، قال كلوب: “نعم، إذا لعبنا بشكل جيد.. لكني لست متأكدا من قدرتنا على الانتصار بنفس النتيجة”.