شركة الكهرباء: إجراء أعمال صيانة على الشبكة في درنة وطرابلس

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه تم إجراء أعمال صيانة على الشبكة العامة في مدينتي درنة وطرابلس خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، فرق الصيانة التابعة لإدارة توزيع درنة أجرت بالتعاون مع دائرة التحكم الفرعي، صيانة لكابل رئيسي معطوب يغذي ثلاث محطات.

واستمر العمل ساعات طويلة، وذلك بعد الانتهاء من إجراء اختبارات ناجحة على الكابل، لتحديد مكان العطب.

وأجرت فرقة الخطوط بدائرة توزيع السائح أعمال صيانة طارئة على خط “11 ك.ف”، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وفي وقت لاحق قالت الشركة في بيان لها إنهم متواجدون طيلة الـ 24 ساعة خدمةً للمواطنين و نستقبل بلاغاتهم ونعمل على إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن طيلة فترة عطلة عيد الفطر، ونشرت الشركة أرقام هواتف لتلقي البلاغات.

يشار إلى أن ليبيا كانت تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 12 ساعة، ما دفع الليبيين بالبحث عن طرق بديلة لتوفير الكهرباء.

ووقعت الشركة للكهرباء عدة عقود في محطات مختلفة في كامل ربوع ليبيا لرفع القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية في ليبيا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد طبرق على الشبكة العامة بقدرة 20 ميغاوات لتصل بشكل تدريجي إلى 185 ميغاوات.