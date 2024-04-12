إخلاء جماعي في مدينة أورينبورغ في روسيا بسبب الفيضانات

أخبار ليبيا 24

قال عمدة مدينة أورينبورغ في روسيا إن الفيضانات أصبحت “خطيرة” الجمعة، ما أدى إلى “عمليات إجلاء جماعية” مع ارتفاع منسوب نهر الأورال.

وتسبب الارتفاع السريع في درجات الحرارة في ذوبان الثلوج والجليد، كما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان عدد من الأنهار الرئيسية التي تعبر روسيا وكازاخستان.

وقال عمدة أورينبورغ سيرغي سالمين، عبر تطبيق تيليغرام: “تدوي صفارات الإنذار في المدينة.. هذا ليس تدريبا”.

وأضاف أن “عمليات الإجلاء الجماعي مستمرة.. الوضع حرج، لا تضيعوا الوقت”، داعيا الناس في عدة أحياء بالمدينة إلى الإخلاء.

وغمر نهر الأورال معظم أنحاء أورسك، وتستعد أورينبورغ – العاصمة الإقليمية – لذروة ارتفاع المياه. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي 550 ألف نسمة.

ارتفاع منسوب نهر الأورال في روسيا

وقال سالمين: “في الساعات العشر الماضية ارتفع منسوب المياه في نهر الأورال بمقدار 40 سنتيمترا”، واصفا الوضع بأنه “خطير”. وقالت السلطات، إن حوالي 2500 منزل في أورينبورغ تأثرت بالمياه وحوالي 5000 قطعة أرض.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في روسيا زقاقًا يؤدي إلى نصب تذكاري يمثل الحدود بين أوروبا وآسيا وقد غمرته المياه، كما غمرت المياه أعمدة الإنارة جزئيًا، وأظهرت وصول المياه إلى العديد من المنازل.

وفي غرب سيبيريا، ارتفع أيضًا منسوب مياه نهر إيشيم إلى مستويات خطيرة، وفقًا للسلطات في منطقة تيومين.

وتوقع المسؤولون أن يصل نهرا إيشيم وتوبول إلى مستوى الذروة فقط في الفترة من 23 إلى 25 أبريل. وأجلت روسيا نحو 10 آلاف شخص بسبب ارتفاع منسوب المياه، معظمهم من منطقة أورينبورغ.

كما جرى إخلاء عدة قرى في منطقتي كورغان وتومسك شرق روسيا، لكن السلطات قالت إن الظروف تحسنت في أورسك التي تضررت بشدة بعد انهيار السد. وقال مسؤولون إن منسوب المياه انخفض مرة أخرى.

وأجلت كازاخستان أكثر من 96 ألف شخص، واستعدت مدينة بتروبافلوفسك أيضًا لأسوأ الفيضانات.

ولم يعثر على صلة مباشرة بين الفيضانات والاحتباس الحراري. لكن الخبراء يقولون إن ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الكوكب سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة يُلقى عليها باللوم في الفيضانات.