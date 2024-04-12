تنسيقية الأحزاب السياسية: ندعو مجلس الأمن لمنع أعمال العنف والصراع المسلح في طرابلس

أخبار ليبيا 24

قالت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، إنها تتابع الأوضاع وحالة الاحتقان في العاصمة طرابلس وضواحيها وتزايد مقدمات حالة للعنف بين الأطراف المسلحة، وهي متزامنة مع حالة انغلاق سياسي أنتج عدم استقرار أمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحذرت التنسيقية في بيان لها من استمرار هذه الأوضاع، مع توافد ارتال عسكرية مسلحة من خارج العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة.

وطالبت التنسيقية الأحزاب السياسية إلى ضرورة العمل على نزع فتيل هذه الأوضاع، واتخاذ كل التدابير من قبل الجهات المسؤولة على أمن العاصمة لحماية المدنيين العزل، ومنع الاحتكام للسلاح وحرمة دماء أبناء الشعب الليبي.

وحلمت الأحزاب الجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية نتائج أي عمل يهدد أمن وسلامة أبناء الشعب الليبي وسلمه الاجتماعي ويعرض حياته وممتلكاته للخطر.

ودعت التنسيقية الأطراف المتصارعة إلى ضرورة تحكيم العقل والتمسك بالحوار السلمي، للتغلب على حالة الاحتقان الراهنة.

وأوضحت التنسيقية أنها تدرك بأن استمرار حالة الانغلاق السياسي وعدم توافق الأطراف على ضرورة إنتاج حل، ينتج دون شك تداعيات خطيرة قد يصعب التنبؤ بمآلاتها.

وقالت الأحزاب أن التواصل مع مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدول المتداخلة في الأمة الليبية لتحمل مسؤولية العمل على منع أي أعمال عنف أو صراع مسلح بين الأطراف الحاكمة في العاصمة وخروج القوات الأجنبية من كل الأراضي الليبية.