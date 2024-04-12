تدريبات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات بحرية مشتركة، شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية، لتحسين القدرة على العمل المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وفق وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت الوكالة نقلاً عن بيان للبحرية الكورية، أن التدريبات البحرية الثلاثية أجريت في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو يومي الخميس والجمعة، وشاركت فيها ست سفن حربية تابعة لهذه الدول.

وأرسلت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية “يو أس أس ثيودور روزفلت” وثلاث مدمرات صواريخ موجهة، انضمت إليها مدمرتان من طراز إيجيس من كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف البيان، أن التدريبات ركزت على تعزيز قدرات الرد المشترك للدول الثلاث وسط تزايد الأسلحة النووية والصواريخ لدى كوريا الشمالية.

وأوضح البيان أن القوات المشاركة أجرت تدريبات على الحرب المضادة للغواصات لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات التي تشكلها الغواصات الكورية الشمالية والصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات. كما أجرت تمارين الحظر البحري لمنع النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، والتدريب على البحث والإنقاذ لممارسة إجراءات إنقاذ السفن المنكوبة.

وتعتبر هذه التدريبات هي الأحدث في سلسلة من التدريبات المشتركة التي أجريت بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وحليفتاها الآسيويتان على تنظيم التدريبات الثلاثية لردع التهديدات الأمنية المتزايدة خلال قمة كامب ديفيد في أغسطس 2023.