النفط ينتعش بسبب التوترات في الشرق الأوسط لكنه يستعد لخسارة أسبوعية

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة مخاطر تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، على الرغم من أن الأسعار تتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام النفط برنت 75 سنتا، بما يعادل 0.84 بالمئة، إلى 90.49 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا، أو 1.02 بالمئة، إلى 85.89 دولارا.

خسائر النفط

ومحت المكاسب خسائر النفط في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف بشأن التضخم الأمريكي العنيد، ما قلل من آمال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يونيو.

وقصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في هجوم توعدت إيران بالانتقام منه، ما أدى إلى تفاقم التوترات في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال، يوم الأربعاء، إن إسرائيل “يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب” على الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حربها في غزة، لكنها تستعد أيضًا لسيناريوهات في مناطق أخرى.

وفي أوروبا، ترك محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة دون تغيير، يوم الخميس، لكنهم أشاروا إلى أنهم ما زالوا على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو.