الأرصاد: طقس متقلب في غرب ليبيا.. ومستقر شرقا

أخبار ليبيا 24

تتعرض مناطق شمال وجنوب غرب ليبيا، اليوم الجمعة، لطقس متقلب مصحوب برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقد تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية على بعض هذه المناطق.

ويحسب الأرصاد، تتكاثر السحب هذا اليوم على المناطق الغربية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على نالوت وبعض مناطق باطن الجبل الغربي.

وقالت الأرصاد، إن فرصة الأمطار، تشمل هذه الليلة وصباح يوم الغد، غدامس والحمادة.

ودرجات الحرارة القصوى في منطقة الشمال الغربي تتراوح -على أغلب المناطق- ما بين (19–25) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة اعتبارا من يوم الغد.

وتتراوح في الجنوب الغربي ما بين (30–36) مئوية، لكنها لا تتجاوز هذا اليوم (20) مئوية على غدامس.

الأرصاد: الأجواء صافية في شرق ليبيا

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الخليج. والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وفقًا لـ الأرصاد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–29) مئوية، ولا تتجاوز (22) مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، حالة السماء صافية.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29–32) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة من يوم الغد.