اعتقال ثلاثة مراهقين في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم مزعوم باسم “الدولة الإسلامية”

أخبار ليبيا 24

اعتقلت الشرطة الألمانية فتاتين وصبيا في غرب ألمانيا للاشتباه في أنهم كانوا يخططون لهجوم باسم تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب ما أعلن ممثلو الادعاء الجمعة.

وقال ممثلو الادعاء، في بيان، إن الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما “يشتبه بشدة في تخطيطهم لهجوم إرهابي بدوافع إسلامية والالتزام بتنفيذه”. وأضاف ممثلو الادعاء في دوسلدورف أن الثلاثة “ارتكبوا جريمة القتل والقتل غير العمد”.

ولم يقدم المحققون المزيد من التفاصيل حول المؤامرة المزعومة، قائلين إن التحقيق لا يزال جاريا.

في المقابل ذكرت “صحيفة بيلد” الأكثر انتشارا في ألمانيا أن المراهقين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالسكاكين والزجاجات الحارقة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعتقد أن أهدافهم هم مسيحيون وضباط شرطة، وفقا للتقرير، الذي ذكر أن المشتبه بهم كانوا يفكرون أيضا في الحصول على أسلحة نارية.

تأهب في ألمانيا

وألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، إذ حذر رئيس المخابرات الداخلية في البلاد من أن خطر مثل هذه الهجمات “حقيقي وأعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة”.

كما تشعر البلاد بالقلق بشكل خاص بشأن الخروقات الأمنية بينما تستعد لاستضافة بطولة كرة القدم الأوروبية في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وفي الآونة الأخيرة، ألقي القبض على أفغانيين مرتبطين بتنظيم داعش في ألمانيا في مارس للاشتباه في تخطيطهما لهجوم حول البرلمان السويدي انتقاما لحرق القرآن الكريم.

وفي أكتوبر، اتهم ممثلو الادعاء الألمان أيضًا شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم داعش على كنيسة في السويد.