إنفوغرافيك| تعرف على ترتيب الدول العربية في احتياطات الذهب

أخبارليبيا24– إنفوغرافيك

احتياطيات الذهب في الدول العربية

15 ألفا و300 طن

أولا: السعودية

323.1 طن

ثانيا: لبنان

286.8 طن

ثالثا: الجزائر

173.6 طن

رابعا: العراق

142.6 طن

خامسا: مصر

126.2 طن

سادسا: ليبيا

116.6 طن

سابعا: قطر

101 طن

ثامنا: الكويت

79 طناً

تاسعا: الإمارات

74.5 طن

عاشرا: الأردن

74.3 طن

مشتريات البنوك المركزية العربية

54.8 طن

المصدر: المركز الليبي لبناء المؤشرات

احتلت ليبيا المرتبة الرابعة إفريقيا والسادسة عربيا باحتياطات الذهب في مصرفها المركزي، وتمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب.

المركز الليبي لبناء المؤشرات: ليبيا أكبر مشترٍ للمعدن الأصفر

وأوضح “المركز الليبي لبناء المؤشرات” في تقرير له رصدته “أخبار ليبيا 24″، أن الذهب يمثل نحو 10.43 في المئة من إجمالي الاحتياطيات في المصرف المركزي الليبي، لافتا إلى أن مشتريات البنوك المركزية العربية 54.8 طن من الذهب في عام 2023، تصدرها المركزي الليبي بنحو 30 طناً، تلاه المركزي العراقي الذي اشترى 12.3 طنا.

وأضاف المركز الليبي لبناء المؤشرات أن احتياطيات الذهب في الدول العربية تقدر بنحو 15 ألفا و300 طن من إجمالي 35 ألفا و927 طنا حول العالم، لافتا إلى أن السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من احتياطيات المعدن الأصفر في المنطقة العربية بنحو 323.1 طن، لافتا إلى أن المملكة وأربعة بلدان أخرى هيمنوا على نحو 68% من احتياطيات الذهب في الدول العربية، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة في مارس 2024.

وأشار المركز الليبي لبناء المؤشرات، إلى أن لبنان تحتل المركز الثاني في قائمة أكبر احتياطيات من الذهب في الدول العربية بإجمالي 286.8 طن، ويمثّل الذهب أكثر من 54% من إجمالي الاحتياطيات في البلاد، مضيفا أن الجزائر تمتلك 173.6 طن من الذهب، تحتل بها المرتبة الثالثة عربيا، وتمثّل نحو 14.26% من إجمالي احتياطياتها الأجنبية.

ولفت تحتل إلى أن العراق يمتلك 142.6 طن من احتياطيات المعدن الأصفر، تمثّل 8.3% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي العراقي، موضحا أنه بتلك الاحتياطيات، يحتل العراق المرتبة الثلاثين عالمياً والرابعة عربياً.

المركز الليبي لبناء المؤشرات: مصر خامس أكبر دولة عربية في احتياطي الذهب

وأضاف المركز الليبي لبناء المؤشرات أن مصر تمتلك خامس أكبر احتياطيات ذهب بين الدول العربية، تصل إلى 126.2 طن، وتمثّل أكثر من 24% من مكونات الاحتياطي الدولي لديها، لافتا إلى أن قطر تمتلك 101 طن من احتياطي الذهب، تشكّل نحو 13% من إجمالي الاحتياطيات لديها، وتحتل بها المرتبة الثامنة عربياً والرابعة والأربعين عالمياً.

وكشف المركز الليبي لبناء المؤشرات عن امتلاك الكويت 79 طناً من احتياطي الذهب، تمثّل نحو 9.18% من إجمالي احتياطياتها الدولية، بينما توجد في الإمارات 74.5 طن من احتياطيات الذهب، تحتل بها المرتبة التاسعة عربياً، وتشكّل نحو 2.7% من إجمالي الاحتياطيات لديها.

وفي المرتبة العاشرة عربياً جاء الأردن الذي يتمتع باحتياطيات من الذهب تصل إلى 74.3 طن، تمثّل 25.7% من إجمالي الاحتياطيات لديه.

المركز الليبي لبناء المؤشرات يكشف نسب شراء البنوك المركزية العربية للذهب

وبحسب المركز الليبي لبناء المؤشرات، فقد بلغت مشتريات البنوك المركزية العربية 54.8 طن من الذهب في العام 2023، تصدرها المصرف المركزي الليبي بنحو 30 طناً، وتلاه المركزي العراقي الذي اشترى 12.3 طن، فيمت تصدرت الولايات المتحدة عالمياً قائمة الدول الممتلكة للذهب بأكثر من 813 طناً من احتياطيات الذهب في العالم، تلتها ألمانيا وإيطاليا.