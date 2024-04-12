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إنفوغرافيك| الميزان التجاري بين ليبيا ومصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

12 أبريل، 2024 4:58 م
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إنفوغرافيك| الميزان التجاري بين ليبيا ومصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
إنفوغرافيك| الميزان التجاري بين ليبيا ومصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

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الميزان التجاري بين ليبيا ومصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

ليبيا استوردت من مصر سلع بقيمة 1.6 مليار دولار

ليبيا صدرت إلى مصر سلع بقيمة 61.7 مليون دولار

التبادل التجاري بين ليبيا ومصر تراجع 42%

الصادرات الليبية إلى مصري تراجعت 28%

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – مصر

إنفوغرافيك| الميزان التجاري بين ليبيا ومصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
إنفوغرافيك| الميزان التجاري بين ليبيا ومصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

 

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا ومصر بنسبة 42 بالمئة

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا ومصر بنسبة 42 بالمئة
ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا ومصر بنسبة 42 بالمئة

وسجل عجز الميزان التجاري بين ليبيا ومصر قفزة كبيرة بنهاية العام الماضي ، حيث سجلت القيمة الإجمالية للواردات نحو 1.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، بينما كانت نحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 48%.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا ومصر لتصل إلى 1.7 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 42%.

وبلغت قيمة الصادرات الليبية إلى مصر 61.7 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2023، مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 28%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر قائمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي، كالأتي أولاً منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار، ثانياً لدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار، ثالثا وقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار، رابعا خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار، خامسا خضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار.

ليبيا تستحوذ على 49% من صادرات مصر لتجمُّع دول السوق العربية

وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن ليبيا تصدرت مجموعة الدول العربية الأكثر استيرادًا للسلع المصرية خلال العام الماضي.

ووفق البيانات فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول تجمع السوق العربية المشتركة خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي، نحو 3.263 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.916 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 347 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11.8%.

وسجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا قفزة ملحوظة خلال العام الماضي، لتستحوذ الصادرات المصرية إلى ليبيا على نحو 49.6% من إجمالي صادرات مصر إلى تجمع دول السوق العربية المشتركة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر

 

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12 أبريل، 2024 4:58 م
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