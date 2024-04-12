أمن الخمس: تأمين زوار مدينة لبدة الأثرية خلال عطلة عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

تواصل مديرية أمن الخمس والأجهزة الأمنية بالمدينة بتأمين زوار مدينة لبدة الأثرية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت مديرية أمن الخمس في بيان لها أن دوريات المديرية والأجهزة الأمنية تأتي تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مدير مديرية أمن المدينة، بمناسبة عيد الفطر المبارك بشأن تأمين المدينة وزوار مدينة لبدة الأثرية.

وخلال العطلات الرسمية يرتفع عدد زوار مدينة لبدة الكبرى وهي إحدى أجمل حضارات الإمبراطورية الرومانية، وهي من مدن الشمال الأفريقي الكبرى السابقة، وتقع على الساحل المتوسطي عند مصب وادي لبدة الذي يكون مرفأ طبيعيا على بعد 3 كيلومترات شرقي مدينة الخمس، التي تبعد 120 كم شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت الحكومة الليبية، أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بعد، رؤية هلال شهر شوال، وانتهاء شهر رمضان رسميا.

ونشرت حكومة حماد، بيانًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله إن لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، تأكدت من رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هـ، وكان بذلك الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

ودعا رئيس الحكومة الليبية في كلمة له، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الليبيين إلى نبذ الفرقة والخلافات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مهنئاً الليبيين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب عن ثقته في أصالة وطيبة نفوس الليبيين في تمسكهم بأعرافهم وتقاليدهم المستمدة من الشريعة الإسلامية، مذكراً بما حدث من تعاضد وتعاطف بين الليبيين بعد العاصفة دانيال، التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر 2023 والأزمة البيئية في مدينة زليتن، وداعياً كل الشعب الليبي إلى التسامح والتصافح، لاسيما وأن الليبيين تجمعهم روابط وحدة الدين والمذهب وأواصر القربى.