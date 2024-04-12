أمريكا بخوف: البيت الأبيض يقدم الدعم لإسرائيل لمواجهة تهديدات إيران

أخبار ليبيا 24

يبدو أن الخوف سيطر على الولايات المتحدة الأمريكية جراء تهديدات إيران لإسرائيل بشن هجوم عليها اليوم الجمعة، وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين: “ما زلنا نعدّ تهديد إيران المحتمل حقيقياً وموثوقاً”؛ وتعمل أمريكا على “بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكُّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها” حسب قوله.

وتعتزم إيران الانتقام لمقتل قائد بارز في “الحرس الثوري” الإيراني، وآخرين، في هجوم استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق، في وقت سابق خلال الشهر الجاري، ونُسب الهجوم إلى اسرائيل.

إيران تستعد للهجوم على إسرائيل

وقالت مصادر إيرانية، إن طهران تستعد للرد على الهجوم الذي تعرضت له سفارتها في دمشق، ولكنها تتخذ خطوات مدروسة في ردها حتى لا تتسبب في تصعيد آخر يؤثر على مجرى الحرب في غزة، لاسيما أن إيران تعمل على عقد هدنة في غزة.

ودخلت الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى، تحسباً لضربات انتقامية محتملة من إيران، ويعمل مبعوثون أمريكيون على تخفيف حدة التوتر.

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي في واشنطن: “نحن نرسل موارد إضافية إلى المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية وتعزيز حماية القوات الأميركية”، بينما صرح مسؤول آخر بأن الرسالة التي نقلت عبر العديد من الدول العربية من إيران، لم توضح ما إذا كان الإيرانيون يهددون بمهاجمة القوات الأميركية إذا ساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية فقط، أو إذا شاركت في الرد الإسرائيلي على الهجوم.