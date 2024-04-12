أحدهما وافد عربي.. ضبط قاتلين في جريمتين منفصلتين في صبراتة والخمس

أخبار ليبيا 24

القت الشرطة على قاتلين في جريمتين منفصلتين وقعتا في كل من صبراتة والخمس، إحداهما الضحية فيها وافد عربي والجاني كذلك.

وفي الخمس ضبط أعضاء البحث الجنائي والأدلة الجنائية، على وافد عربي بتهمة قتل وافد عربي.

الجاني وافد عربي

وحول تفاصيل الجريمة، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن مأموري الضبط القضائي في مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس، باشروا التحري وجمع المعلومات في قضية قتل شخص من العمالة الوافدة.

وأضافت، أنّه جرى القبض على الجاني، مشيرة إلى أن الضحية والقاتل من جنسية دولة عربية.

وقالت وزارة الداخلية، إنّه جرى التحفظ على الجاني بعدما اتخذت الإجراءات القانونية بتحرير محضر جمع استدلالات في الواقعة وإخطار النيابة العامة.

مقتل شاب أمام منزله

وفي دائرة مركز شرطة صبراتة، وقعت جريمة قتل بواسطة سلاح ناري راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

وقالت الداخلية، إنّه جرى تشكيل فريق للتحري وجمع المعلومات بمديرية أمن صبراتة. وأضافت، أنّه ألقي القبض على الجاني بعد مرور ثلاث ساعات وقوع الجريمة.

وأضافت داخلية حكومة الوحدة، إنّ أجهزة الأمن اتخذت الإجراءات القانونية بالتواصل مع النيابة العامة وتحرير محضر جمع استدلالات في الواقعة.

وقالت: “جرى تحريز المبرزة الجرمية والتحفظ على الجاني لاستيفاء التحقيق”.

وفي تفاصيل واقعة القتل، قالت مديرية أمن صبراتة، إنّ المجني عليه قتل أمام منزله، فيما اعترف الجاني بواقعة القتل وجرى التحفظ عليه تحت سلطة النيابة العامة.