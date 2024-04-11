وكالة آكي: نحو 52 ألف مهاجر وصلوا من ليبيا العام الماضي

أخبار ليبيا 24

استقبلت إيطاليا 157 ألفا و551 مهاجرا غير شرعيين عبر طرق هجرة عدة مارة بالبحر الأبيض المتوسط خلال 2023، منهم 51 ألفا و986 مهاجرا جاءوا من ليبيا.

وأوضحت وكالة “آكي” للأنباء الإيطالية في تقرير لها طالعته “أخبار ليبيا 24” أن عدد المهاجرين إلى إيطاليا ارتفع بنحو 50% مقارنة بـ عام 2022، لافتا إلى أن الذروة القصوى لأعداد الوافدين في عام 2023 سجلت في أغسطس مع وصول 25 ألفا و673 مهاجراً.

وأوضح التقرير أن المسار التونسي للهجرة حل في المرتبة الأولى بواقع 97 ألفا و667 مهاجرا، ثم المسار الليبي، يليه تركيا بـ7153 مهاجرا، والجزائر 620 مهاجرا، ولبنان 214 مهاجرا، ومهاجر واحد من قبرص، لافتا إلى أن المناطق الأكثر عرضة لاستقبال التدفقات، كانت صقلية مع 132 ألفا و988 مهاجرا، يليها كالابريا بـ13 ألفا و202 مهاجر، بينما كانت إميليا رومانيا الوجهة الأقل إذ لم تستقبل سوى 285 مهاجرا.

وأقر البرلمان الأوروبي بأغلبية 301 صوتا مقابل 272 وامتناع 46 عن التصويت، جميع نصوص ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في جلسة عامة مصغرة انعقدت في بروكسل الاربعاء.

ويتضمن الميثاق نصوص على رأسها إجراءات مشتركة للحماية الدولية على المستوى الأوروبي، الاستجابة لحالات الأزمات والقوة القاهرة، إدارة اللجوء والهجرة، إجراءات فحص وإعادة إلى الوطن على الحدود، نظام معلومات أوروبي بشأن السجلات الجنائية لمواطني بلدان ثالثة، إطار أوروبي لإعادة التوطين، تحديد قواعد منح الحماية الدولية.