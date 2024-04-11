مقتل أبناء القيادي في حماس إسماعيل هنية في غارة جوية على غزة

أخبار ليبيا 24

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية وعائلة هنية إن ثلاثة من أبناء القيادي في حماس إسماعيل هنية قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الأربعاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الهجوم، ووصف أبناء هنية الثلاثة بأنهم نشطاء في الجناح المسلح للحركة.

وقالت حماس إن أبناءها الثلاثة – حازم وأمير ومحمد – قتلوا عندما قصفت السيارة التي كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ بغزة. وأضافت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية إن أربعة من أحفاد هنية، ثلاث فتيات وصبي، قتلوا أيضا في الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “لا توجد معلومات عن ذلك في الوقت الحالي”.

وكان الأبناء الثلاثة والأحفاد الأربعة يقومون بزيارات عائلية خلال اليوم الأول من عطلة عيد الفطر في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، بحسب أقاربهم.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إنها تدرس اقتراحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في حرب غزة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وفي الشهر السابع من الحرب التي دمر فيها الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي غزة، تريد حماس إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من القطاع والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.

وأكد الابن الأكبر لهنية في منشور على فيسبوك أن إخوته الثلاثة قتلوا. وكتب عبد السلام هنية: “الحمد لله الذي شرفنا باستشهاد إخوتي حازم وأمير ومحمد وأبنائهم”.