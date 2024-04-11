زبيدة: عودة الملكية في ليبيا غير وارد والتقسيم شبه مستحيل

أخبار ليبيا 24

قال محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي، إن عودة الملكية في ليبيا شبه مستحيلة، معتبرا حديث محمد الحسن الرضا السنوسي، عن أبرز دوافع دعوته إلى عودة الملكية يأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي.

وأوضح زبيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن العودة للملكية هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع، مشيرا إلى أن السنوسي لا يعرف أي تفاصيل عن تركيبة ليبيا، وما دار في البلاد طوال عقود وحتى الآن.

وأضاف زبيدة أن التحذيرات التي تتعلق بـ “بتقسيم ليبيا” تنطلق من المخاطر التي تعيشها الدولة، لكنها غير منطقية، نظرا للعديد من الأسباب التي تمنع تقسيم البلاد، مشيرا إلى أن ليبيا تفتقد المقومات التي تساعد على التقسيم ومنها التنوع العرقي أو الإثني، ما يعني استحالة عملية التقسيم في ظل التداخل القبائلي والمناطقي والتاريخ المشترك، مشددا على أن استقرار ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار نفس الأسباب القائمة منذ سنوات والمتمثلة في انتشار السلاح.