رفع دعوى قضائية من اتحاد كرة القدم المصري بحق نادي أبو سليم

أخبار ليبيا 24

طالب اتحاد الكرة المصري بإنزال عقوبة إدارية وقانونية على نادي “أبو سليم” لكرة القدم، بعد أن اعتدى عدد من لاعبي الفريق على الحكم المصري محمد معروف، خلال تحكيمه مباراة فريقهم أمام نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم الاتحاد المصري الشكوى إلى الاتحاد الأفريقي ضد النادي، بعد نشوب مشادة بين لاعبي الفريق والحكم، إذ اعتبروا أنه أعطى وقتا إضافيا أكثر من اللازم في المباراة وأحرز فيه الفريق المغربي هدف الفوز.

ونتيجة المباراة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2 حتى الدقيقة 90+7، ثم سجل نهضة بركان هدف التأهل قبل أن يجري إلغاؤه، إلا أن النادي المغربي عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+15.

وبسبب اعتراض لاعبي نادي أبو سليم، أعطى الحكم البطاقة الحمراء للاعب حسام مفتاح العباني.

افتتاح كأس الأمم الأفريقية

وفي سياق آخر، يواجه يوم الغد الجمعة المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره المنتخب المصري، في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل صالات “النسخة السابعة” التي تستضيفها المملكة المغربية.

تقام البطولة في قاعتي الأمير مولاي عبد الله وابن ياسين في الرباط بالفترة ما بين 11 وحتى 21 أبريل الجاري، حيث يتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم أوزبكستان 2024 .

ووضعت القرعة منتخبنا الوطني بطل نسخة 2008 في المجموعة الثانية مع منتخب مصر وصيف نسخة 2020، وناميبيا وموريتانيا اللتين ستخوضان أول مباراة لهما في النهائيات القارية.