حماد: الحكومة الليبية ليست بحاجة للمجتمع الدولي وقادرة على بناء درنة

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قال أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، خلال لقائه مع أعيان مدينة درنة، إن حكومته ليست بحاجة للمجتمع الدولي، وأنها قادرة على بناء درنة بنفسها.

وتابع رئيس الحكومة: “إن المجتمع الدولي مازال عاكفا على دراسات إعادة الإعمار”، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية شارفت على الانتهاء من مشاريع إعادة الإعمار بدرنة.

وأكد حماد أن مخصصات إعادة إعمار المدينة متوفرة وأن الرجال يعملون ليلا نهار للانتهاء من أعمال الإعمار.

وأجرى، حماد، جولة تفقدية على مدينة درنة، عقب أداءه صلاة العيد بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر والمجلس الاجتماعي درنة.

وبحسب بيان الحكومة، اطلع رئيس الوزراء، على سير أعمال صندوق التنمية وإعادة الإعمار، خلال لقاء أجراه بمقر الصندوق في مدينة درنة الذي تم افتتاحه من قبل رئيس مجلس النواب ومدير عام الصندوق، كما تم بحث أوضاع المدينة بشكل عام.

وثمن رئيس الحكومة، كافة الجهود المبذولة من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر ومجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وإدارة صندوق التنمية وإعادة الإعمار التي من خلالها شهدت المدينة عملية إعمار غير مسبوقة منذ عقود طويلة.

وأكد حماد بأن الحكومة الليبية ستطلق بعد عيد الفطر المبارك حزمة من المشاريع التي تستهدف كافة ربوع الوطن، مشدداً بأن مدينة درنة لها خصوصية وهذا وما نتج عنه إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

وأشار حماد إلى أنه سيتم الانتهاء من أغلب مشاريع مدينة درنة آخر العام الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية تقوم بدورها على أكمل وجه وبكافة الإمكانيات المتاحة لها ولا تزال تعمل في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن.