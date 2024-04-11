حزب الشعب الأوروبي: ميثاق الهجرة واللجوء أهم قرارات البرلمان الأوروبي

أخبار ليبيا 24

اعتبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي “مانفريد ويبر”، تصويت البرلمان الأوروبي على الحزم الخاصة بميثاق الهجرة واللجوء يُعد أحد أهم قرارات هذه الهيئة التشريعية، لافتا إلى أنه منح الاتحاد الأوروبي إظهار قوة العمل بشأن سياسة الهجرة.

وأوضح رئيس حزب الشعب الأوروبي في مذكرة طالعتها “أخبار ليبيا 24” أن المواطنين الأوربيين يتوقعون أن يقدم الساسة إجابات على هذا التحدي الكبير، لافتا إلى أنه بعد سنوات من النقاش المؤلم، أصبحت الحلول مطلوبة الآن، لإجراء منظم للحد من الهجرة، وضوابط صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للنموذج التجاري للمتاجرين بالبشر والجريمة المنظمة.

وأشار رئيس حزب الشعب الأوروبي إلى انتقادات صدرت عن الحزب الديمقراطي الإيطالي لميثاق الهجرة واللجوء فيما يتعلق بالحقوق، قال “مانفريد ويبر” إنه لا ينبغي للديمقراطيين الاشتراكيين الإيطاليين أن يتهربوا من مسؤولياتهم، مشددا على أن إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا.

وأضاف رئيس حزب الشعب الأوروبي أنه إذا فشل اتفاق الهجرة، فإن ذلك من شأنه أن يلحق أضراراً هائلة بأوروبا، وخاصة بإيطاليا.

وأقر البرلمان الأوروبي بأغلبية 301 صوتا مقابل 272 وامتناع 46 عن التصويت، جميع نصوص ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في جلسة عامة مصغرة انعقدت في بروكسل الاربعاء.

ويتضمن الميثاق نصوص على رأسها إجراءات مشتركة للحماية الدولية على المستوى الأوروبي، الاستجابة لحالات الأزمات والقوة القاهرة، إدارة اللجوء والهجرة، إجراءات فحص وإعادة إلى الوطن على الحدود، نظام معلومات أوروبي بشأن السجلات الجنائية لمواطني بلدان ثالثة، إطار أوروبي لإعادة التوطين، تحديد قواعد منح الحماية الدولية.