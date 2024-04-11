ترحيل مهاجرين غير نظاميين نيجيريين من بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن ترحيل مهاجرين غير نظاميين نيجيريين الجنسية من مدينة بنغازي.

ووفقا لتصريحات الجهاز اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، فإن عملية الترحيل كانت يوم الثلاثاء الماضي.

وجرى ترحيل 26 مهاجر غير نظاميين مصريين، عبر معبر امساعد يوم الإثنين الماضي، حسب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي.

وتستعد الحكومة الليبية المكلفة، لاستضافة المؤتمر الأفريقي – الأوروبي الأول حول الهجرة ببنغازي في أواخر شهر مايو المقبل.

تقلص في اعداد المهاجرين العابرين من ليبيا

وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن تونس تقدمت على ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بهدف الوصول إلى أوروبا، ر. وأرجع معهد “كارنيغي للسلام” تحول تونس لنقطة عبور للمهاجرين الأفارقة إلى”التضييق الليبي على قوافل المهاجرين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي”، بالإضافة إلى اعتبار تونس بمثابة نقطة عبور أكثر أمانًا إلى أوروبا بالمقارنة مع ليبيا المجاورة أو حتى الجزائر. وبحسب الإحصائيات جاء 61% من الوافدين إلى إيطاليا من تونس و33% من ليبيا.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الشرطة النسائية بشحات عن إلقاء القبض على 3 مهاجرات غير موثقات بصحبة أطفال بتهمة التسول في الأماكن العامة وتم تحويل الجميع إلى مديرية أمن الشحات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ليبيا تعقد اتفاقيات للحد من الهجرة

وتستمر ليبيا في عقد اتفاقيات مع دول جنوب أوروبا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إذ أبرمت في مارس الماضي اتفاق مع بريطانيا لإرجاع المهاجرين لبلدانهم ، وستدعم بريطانيا الاتفاق بمليون إسترليني لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر شواطئها المطلة على البحر المتوسط.