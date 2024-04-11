بكين: المصالح الأمريكية التركية تتلاقى في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الاستخبارات العسكرية التركي السابق إسماعيل حقي بكين، إن المصالح الأمريكية والتركية تتلاقى في ليبيا، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتواجد كثيرا في الساحة الأمامية

وأوضح بكين في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتطرقان في اجتماعهما المقبل لملف ليبيا، معتبرا أن تركيا قوة توازن تعتمد عليها الولايات المتحدة، في إطار صراعها مع روسيا للسيطرة على مصادر الطاقة.

وأضاف بكين أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أنهم يعلنون رفضهم لاستمرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، في العلن ويدعموه في الخفاء.

وأشار بكين إلى أن واشنطن تضغط على أنقرة للخروج من ليبيا، متسائلا أين كانت الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تركيا تقاتل في طرابلس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تترقب الفرصة للسيطرة على المال والطاقة في ليبيا.

وشدد بكين على أن الخطر يحدق بـ ليبيا، مرجحا إندلاع حربا أهلية في البلاد مجدَّدا، مشيرا إلى ليبيا لن تشهد إجراء الانتخابات في المدى المنظور، لافتا إلى أن الأطراف الليبية كلها تتسلح، والصراع لا يتعلق بليبيا وإنما بقطاع الطاقة فيها.