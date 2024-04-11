برلماني إيطالي يقترح قانونا لعطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

قال البرلماني الإيطالي المعارض أبو بكر سوماهورو: “أود أن أتمنى من أعماق قلبي عيد فطر مبارك لجميع الأخوات والإخوة المسلمين في إيطاليا والعالم”.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، كتب عضو مجلس النواب من حزب أوروبا الخضراء، أبو بكر سوماهورو في تدوينة على “إنستغرام” الأربعاء، “أغتنم هذه الفرصة لأبلغكم بأنني تقدمت بطلب لمشروع قانون يجعل من هذا اليوم التالي لشهر رمضان، عطلة للاحتفال بعيد الفطر”.

وأوضح البرلماني، أنه “بالإضافة إلى احترام مبادئ الدولة العلمانية والتعددية الدينية المنصوص عليهما في الدستور، أعتقد أن هذه تُعدّ طريقة ملموسة للتعريف بقوانين بلادنا، تحديثها، تكييفها ومواءمتها مع الواقع الحالي والمتجدد”.

وأشار سوماهورو ذو الأصول من ساحل العاج إلى أن “إيطاليا قد تغيّرت في الواقع، بعد أن أغنت نفسها بالتعددية من وجهة نظر دينية أيضاً”.

وأضاف، إن “الإسلام أصبح يعد اليوم ثاني أكثر الديانات انتشاراً”. واختتم قائلاً، إن “بلادنا هي الدولة الثالثة في الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وفرنسا، من حيث حضور المجتمعات المسلمة. فلتحيا إيطاليا التعددية”.

وأعلنت أغلب الدول العربية منها قطر ومصر والسعودية والكويت والإمارات ولبنان واليمن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وسيكون الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

العيد في الإمارات وقطر

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن “الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن لبنان واليمن، الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الأربعاء أول أيام عيد الفطر.