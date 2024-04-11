المهدوي: باتيلي تخلى عن الدبيبة ويسعى لتشكيل حكومة جديدة

أخبار ليبيا 24

قال أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، إن البعثة الأممية تصر على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا لِإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، يعرقل جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لِحل الأزمة الليبية، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأوضح المهدوي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في بداية مهمته، رفض تشكيل حكومة جديدة، مفضلاً الانتقال مباشرة إلى صياغة قوانين انتخابية وتنظيم الاقتراع، لافتا إلى أنّه غيّر موقفه لاحقاً، وأصبح يُؤكّد على عدم إمكانية الذهاب للانتخابات في ظل وجود انقسام سياسي، ووجود حكومة الدبيبة منتهية الولاية التي يعتبرها طرفاً رئيسيا في الصراع.

وأضاف المهدوي أن ما يجري من تحشييد للدول الكبرى والفاعلة بالمشهد الليبي موجه لتغيير عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، لافتا إلى أن باتيلي يستفيد من تخلي الدول الكبرى عن دعمها لحكومة الدبيبة، واستعداد الدول الغربية وحتى روسيا والصين للحديث عن أهمية وجود شخصية جديدة بديلة لقيادة حكومة مؤقتة تجميع الشرق والغرب تحت خيمة واحدة.

أشار المهدوي إلى أن باتيلي يُدرك أن الحل يكمن في خارج ليبيا وليس في داخلها، وأنّه لا يمكن اتخاذ أي قرار من دون حشد تأييد دولي للأطراف الفاعلة في الملف الليبي.