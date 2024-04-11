المجلس الأوروبي: تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة أولوية وضرورة ملحة

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الإيطالية، جورجا ميلوني، على أن الإدارة الفعالة للهجرة تمثل أولوية.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تدوينة له عبر حسابه على منصة التغريدات القصيرة “إكس”، رصدتها “أخبار ليبيا 24″، بعد اللقاء الذي جمعه وميلوني في قصر “كيجي”، مقر الحكومة اليوم الخميس، أوضح أنه مع ميثاق اللجوء والهجرة الذي اعتمده البرلمان الأوروبي الأربعاء، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإصلاح نظامه.

وأضاف ميشيل أن تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة أصبح الآن أمرًا أساسيًا، مما يسمح بعمليات الإعادة الفعالة للمهاجرين إلى أوطانهم أيضاً، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعزيز الشراكات مع بلدان ثالثة، بما في ذلك من خلال فرص إقامة تدفقات هجرة قانونية، مشددا على أن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم تمثل تحديا يواجهه الجميع، من خلال جميع الأدوات المتاحة.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر بأغلبية 301 صوتا مقابل 272 وامتناع 46 عن التصويت، جميع نصوص ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في جلسة عامة مصغرة انعقدت في بروكسل الاربعاء.

ويتضمن الميثاق نصوص على رأسها إجراءات مشتركة للحماية الدولية على المستوى الأوروبي، الاستجابة لحالات الأزمات والقوة القاهرة، إدارة اللجوء والهجرة، إجراءات فحص وإعادة إلى الوطن على الحدود، نظام معلومات أوروبي بشأن السجلات الجنائية لمواطني بلدان ثالثة، إطار أوروبي لإعادة التوطين، تحديد قواعد منح الحماية الدولية.