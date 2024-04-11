السعودية الأولى.. ترتيب أفضل دول سياحية عربية في 2023

أخبار ليبيا 24

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أفضل الدول السياحية في العالم العربي، متفوقة على الإمارات؛ إذ بلغ عدد زوار المملكة 17 مليون زائر، بعد أن طورت السعودية اهتمامها بالسياحة والتي كانت لسنوات طويلة معتمدة على السياحة الدينية في الحج والعمرة.

أما الإمارات، التي جائت في الترتيب الثاني عربيا، بـ16 مليون زائر، وتعتمد على وجهات سياحية مختلفة تستقطب السياح الأثرياء من كل جنسيات العالم مما يجعل إيراداتها من السياحة مرتفعة سنويا.

وفي المرتبة الثالثة تأتي المملكة المغربية 14 مليون زائر، إذ تشكل السياحة أهم القطاعات الاقتصادية لديها وهي تتصدر الدول المغاربية في السياحة.

مصر في الترتيب الرابع عربيا بـ12.9 مليون زائر، وتولي الدولة المصرية اهتماما واسعا في قطاع السياحة إذ تعمل على السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات حسب وزارة السياحة المصرية.

وتونس تأتي في المرتبة الخامسة عربيا بـ9.4 مليون زائر بينما تحتل الترتيب الثاني مغاربيا والثالث أفريقيا، وتولي الدولة التونسية اهتماما كبيرا بالسياحة إذ تعتبر مصدر دخل أساسي في الاقتصاد التونسي.

وجاءت الأردن في الترتيب السادس بـ4.5 مليون زائر، فقد ارتفع عدد السياح بالأردن عن الأعوام السابقة بحسب وزارة السياحة فإن العائدات الربحية من قطاع السياح تجاوز 59%.

والبحرين أتت في الترتيب السابع بـ3.8 مليون زائر، والعائدات الربحية من السياحة في البحرين قد بلغت حوالي 3.64 مليار دولار.

الدول الأخيرة في القائمة

واحتلت سلطنة عمان في الترتيب الثامن بـ2.5 مليون زائر، والعائدات الربحية من السياحة في عمان حوالي 1.73 مليار دولار، ثم الجزائر في الترتيب التاسع بـ2.4 مليون زائر، وارتفع ترتيب الجزائر في معدل السياحة بعد أن أولت الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا بقطاع السياحة.

وتأتي قطر في الترتيب العاشر بـ2.1 مليون زائر، وتهدف الدولة إلى زيادة الاهتمام بقطاع السياحة فقد أعلنت قطر للسياحة عن رزنامة فعاليات لعام 2024 والتي تضم أكثر من 80 فعالية.

وفي آخر القائمة بالترتيب الحادي عشر لبنان بـ1.9 مليون زائر، بحسب وزارة السياحة فإن عدد السياح ارتفع بنسبة 25%، ويشكل السياح الأوروبيين النسبة الأعلى.