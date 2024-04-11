الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على أقصى الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني لأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الشمال الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تشهد مناطق راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي خاصةً على أقصى الشمال الغربي وبعض مناطق الجبل تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة من مساء يوم الغد حيت تصل سرعتها إلى 50/كم في الساعة.

بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14–20)مْ وتسجل ارتفاع يوم السبت على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق الخليج، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–26)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب, تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الحمادة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من اليوم على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29–35) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

وأما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–30)مْ.