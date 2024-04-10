مهنئة الليبيين بعيد الفطر.. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع الليبيين لبناء مستقبل مشرق

أخبار ليبيا 24

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على التزامها الراسخ بالعمل مع جميع الليبيين لبناء مستقبل مشرق وتعزيز العلاقات بين الشعبين، لافتة إلى أنها فخورة بالشراكة التي تجمعها مع المجتمعات الليبية في الشرق والغرب والجنوب.

وهنأت السفارة الأمريكية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فسبوك الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة: “في هذا الوقت الذي يجتمع فيه الليبيون للاحتفال بهذه المناسبة المهمة مع أسرهم ومجتمعاتهم نود أن نؤكد التزامنا الراسخ بالعمل مع جميع الليبيين لبناء مستقبل مشرق وتعزيز العلاقات بين شعبينا. نحن فخورن بالشراكة التي تجمعنا مع المجتمعات الليبية في كل من الشرق والغرب والجنوب بهدف تحقيق هذه الأهداف”.

من جانبه، وجه المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، التهنئة إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر، داعيا أن يكون فرصة لتجاوز الانقسام السياسي وعلاج الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بالتزامن مع نقص السيولة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال “باتيلي”، في بيان للبعثة، منتصف ليل الثلاثاء: “يطيب لي أن أتقدم لكافة الليبيات والليبيين بأصدق التهاني وأسمى التبريكات، راجيا أن يكون العيد مناسبة لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والسلام”.

وأضاف: “إذْ استحضر مظاهر التكاتف والتضامن التي أبداها الليبيون خلال شهر رمضان الفضيل، أرجو أن يشكل عيد الفطر لهذا العام نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

وأشاد المبعوث الأممي بـ “صمود الليبيات والليبيين وإصرارهم على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في بلد موحد ومزدهر”.