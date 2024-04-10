قرقاب: تعرضنا لحملات ممنهجة وحققنا نمو 420%

أخبار ليبيا 24

قال فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات، إن رصيد السيولة النقدية بحسابات الشركة القابضة والشركات التابعة لها، حتي تاريخ أكتوبر 2021 كان أكثر من 10 مليار دينار، لافتا إلى أن إجمالي الأصول بلغت 17 مليار دينار أي بنسبة نمو تقدر بأكثر من 420% .

وأوضح قرقاب في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24“، أن كل هذه الأرقام موثقة ومعتمدة بتاريخ 4 أكتوبر 2021 من قبل المراجع الخارجي وديوان المحاسبة والتى لا يمكن نفيها أو تغييرها.

قرقاب: قطاع الاتصالات المؤسسة الوحيدة التي أغلقت قوائمها المالية

وأضاف قرقاب أن الشركة القابضة للاتصالات، منحت ديوان المحاسبة في أكتوبر 2021 إمكانية الدخول الفوري على المنظومة المالية و الإدارية للشركة القابضة للاتصالات، لافتا إلى أنه تم سحب هذه الخاصية فيما بعد لأسباب غير واضحة.

وأعرب قرقاب عن فخره بأن قطاع الاتصالات هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في ليبيا التي تمكنت من إغلاق قوائمها المالية المجمعة وتسليمها لديوان المحاسبة في أكتوبر 2021، مشددا على أنه تعرض لحملات إعلامية عديدة ممنهجة وممولة هدفها السيطرة والاستيلاء على أهم مورد من موارد الدولة، مؤكدا أنه رفض الابتزاز والتهديد من الكثير لتمرير مصالحهم.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر بيانه عن الإيراد والإنفاق من 1 يناير إلى 31 مارس والذي يبين قيمة الإيرادات 23.8 مليار والنفقات 13.5 مليار دينار، لافتا إلى أن هذا الشهر الثالث على التوالي لهذا العام الذي سجلت به إيرادات الإتصالات صفر .

وحسب البيان فإن العجز المتوقع في النقد الأجنبي وفق المركزي وصل إلى 5.7 مليار دولار، وبند المرتبات لم يتضمن شهر مارس لورودها بعد تاريخ 31 مارس، موضحا أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية تتجاوز 3 مليار دولار، والإنفاق على مرتبات مؤسسة النفط تجاوز 600 مليون .

وأضاف تقرير مصرف ليبيا المركزي أن نفقات حكومة الدبيبة تجاوزت الـ 295 مليون، ونفقات مجلس النواب والجهات التابعة له تتجاوز 179 مليون، ونفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 84 مليون، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له أكثر من 6 مليون .