فرنسا تتأهب بعد تهديدات إرهابيين باستهداف “ربع نهائي الدوري الأوروبي”

أخبار ليبيا 24

خوفا من تنفيذ تنظيم داعش لهجوم إرهابي، عززت فرنسا الاحتياطات الأمنية استعدادا لمباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أمس الثلاثاء، أن “مدير الشرطة عزز بشكل كبير الإجراءات الأمنية بعد تهديد تحدث عنه تنظيم داعش”.

وأكد الوزير أن داعش بينت في تهديدها رغبتها في استهداف مباراتي الثلاثاء والأربعاء من الربع النهائي للدوري الأوروبي، إذ نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح مع أسماء 4 ملاعب مقررة لإقامة المباريات هذا الأسبوع، وأضافوا تعليقًا يقول: “اقتلوهم جميعا”.

وتقام اليوم مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس في باريس.

تعادل النتائج لمباريات الثلاثاء

ولعب أمس الثلاثاء أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني في لندن، واكتفى أرسنال الإنجليزي بالتعادل مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2 – 2، على ملعب الإمارات، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويلتقي الفريقان إيابا، الأسبوع المقبل، على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

وحقق ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مدريد التعادل 3 أهداف، مقابل 3 مثلها، ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب الأربعاء المقبل على «استاد الاتحاد» لحسم النتائج، وفي انتظار مباراة اليوم التي يعتبرها الرياضيون مباراة حاسمة بين أتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني في مدريد.