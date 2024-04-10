حماد يُهنئ الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة في كلمة له، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الليبيين إلى نبذ الفرقة والخلافات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مهنئاً الليبيين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب عن ثقته في أصالة وطيبة نفوس الليبيين في تمسكهم بأعرافهم وتقاليدهم المستمدة من الشريعة الإسلامية، مذكراً بما حدث من تعاضد وتعاطف بين الليبيين بعد العاصفة دانيال، التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر 2023 والأزمة البيئية في مدينة زليتن، وداعياً كل الشعب الليبي إلى التسامح والتصافح، لاسيما وأن الليبيين تجمعهم روابط وحدة الدين والمذهب وأواصر القربى.

الحكومة بذلت قصار جهدها لتوفير الخدمات

وأوضح أن حكومته استطاعت تقديم الكثير من الخدمات حسب الإمكانيات المتاحة رغم شحها، وتوفير السلع الأساسية وغاز الطهي والمحروقات من خلال محاربة محتكريها وتنظيم توزيعها وتكليف اللجان المختصة بذلك، مُشيراً إلى أن حكومته بذلت كافة الجهود الممكنة لحل أزمة السيولة في شهر رمضان الكريم والتي تسببت في الازدحام على المصارف ورغم كل التحديات والصعوبات إلا أنها استطاعت توفير السيولة النقدية بالمصارف حسب ما أتيح لها لتخفيف وطأة الأوضاع الإقتصادية الصعبة على المواطنين.

تقدم حماد، بالشكر للقائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، الذي حمل ورفاقه مسؤولية الدفاع عن ليبيا، وإلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس على ما بذلوه من أعمال لمواكبة خطوات حكومته للوصول إلى ما وصلوا إليه من استقرار وإعمار.