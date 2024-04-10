حفتر يشارك شباب بنغازي فرحتهم بعيد الفطر المبارك

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شارك المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة شباب مدينة بنغازي فرحتهم وهنأهم بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

وحضر المشير حفتر، اليوم الأربعاء تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني الذي أقيم هذا العام بساحة تيبستي بمدينة بنغازي والذي يحضره بشكل سنوي حشد كبير من شباب بنغازي.

وأعلنت الحكومة الليبية، أن اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بعد، رؤية هلال شهر شوال، وانتهاء شهر رمضان رسميا.

ونشرت حكومة حماد، بيانًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله إن لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، تأكدت من رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هـ، ليكون بذلك الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

ودعا رئيس الحكومة الليبية في كلمة له، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الليبيين إلى نبذ الفرقة والخلافات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مهنئاً الليبيين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب عن ثقته في أصالة وطيبة نفوس الليبيين في تمسكهم بأعرافهم وتقاليدهم المستمدة من الشريعة الإسلامية، مذكراً بما حدث من تعاضد وتعاطف بين الليبيين بعد العاصفة دانيال، التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر 2023 والأزمة البيئية في مدينة زليتن، وداعياً كل الشعب الليبي إلى التسامح والتصافح، لاسيما وأن الليبيين تجمعهم روابط وحدة الدين والمذهب وأواصر القربى.

وأوضح أن حكومته استطاعت تقديم الكثير من الخدمات حسب الإمكانيات المتاحة رغم شحها، وتوفير السلع الأساسية وغاز الطهي والمحروقات من خلال محاربة محتكريها وتنظيم توزيعها وتكليف اللجان المختصة بذلك، مُشيراً إلى أن حكومته بذلت كافة الجهود الممكنة لحل أزمة السيولة في شهر رمضان الكريم والتي تسببت في الازدحام على المصارف ورغم كل التحديات والصعوبات إلا أنها استطاعت توفير السيولة النقدية بالمصارف حسب ما أتيح لها لتخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة على المواطنين.