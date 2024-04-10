باتيلي لـ”الليبيين”: العيد فرصة لتجاوز الانقسامات وعلاج الأزمات

أخبار ليبيا 24

وجه المبعوث الأممى لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، التهنئة إلى الليبين بمناسبة عيد الفطر، داعيا أن يكون فرصة لتجاوز الانقسام السياسي وعلاج الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بالتزامن مع نقص السيولة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال “باتيلي”، في بيان للبعثة، منتصف ليل الثلاثاء: “يطيب لي أن أتقدم لكافة الليبيات والليبين بأصدق التهاني وأسمى التبريكات، راجيا أن يكون العيد مناسبة لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والسلام”.

وأضاف: “إذْ استحضر مظاهر التكاتف والتضامن التي أبداها الليبيون خلال شهر رمضان الفضيل، أرجو أن يشكل عيد الفطر لهذا العام نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

وأشاد المبعوث الأممي بـ “صمود الليبيات والليبيين وإصرارهم على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في بلد موحد ومزدهر”.

وأقرت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بوجود أزمة سيولة في المصارف وقالت: “إن الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيها المواطن ترجع لتداعيات استمرار نزيف الإنفاق الموازي الذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة من قبل المصرف المركزي”.

الأوضاع السياسية تحتم إجراء انتخابات

ودعا باتيلي في الكثير من المناسبات إلى تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات، وهو ما تقتضيه القوانين الانتخابية ويرحب به المواطنون الليبيون من كل الأطراف.

وأكد باتيلي في تصريحات سابقة، أن “المزاج الوطني جاهز للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد، وتدبير جديد لمستقبل أكثر إشراقاً لليبيا” داعياً إلى “عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى”.