المنتخب الليبي يتقدم 6 مراكز في تصنيف الفيفا

أخبار ليبيا 24

تقدم منتخب ليبيا لكرة القدم 6 مراكز في آخر تصنيف صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وجاء تقدم منتخب فرسان المتوسط ليصبح في المركز (27) أفريقيا والمركز (14) عربيا، بعد أن أكمل (11) مباراة بين رسمية وودية بلا خسارة، إذ أصبح المنتخب في المركز رقم (114) عالمياً برصيد (1166.72) نقطة في تصنيف الفيفا لشهر أبريل من هذا العام.

وتطور أداء المنتخب الليبي بشكل ملحوظ، بعد تولي المدرب الصربي “ميتشو”، مسؤولية الفريق.

استعدادت لتصفيات قارة أفريقيا

ويستعد المنتخب للمشاركة في منافسات مهمة في يونيو المقبل، عندما يواجه منتخبي موريشيوس والرأس الأخضر ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م، التي ستقام على ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وحافظ حامل لقب كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الفيفا، برصيد 1858 نقطة، كذلك حافظ المنتخب الفرنسي على مركزه الثاني وهو الذي كان وصيفا في قطر 2022، بينما تقدم المنتخب البلجيكي الى المركز الثالث ونظيره البرتغالي إلى المركز السادس.

وتواصل المغرب التربع على تصنيف المنتخبات الإفريقية والعربية بعد حلولها في المركز (13) عالميا.

وفي سياق آخر أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اعتماد ملعب طرابلس الدولي (11 يونيو)، ليبدأ استضافة المباريات والأحداث المحلية والدولية، بعد انتهاء مهمة اللجنة المبعوثة لمعاينة المنشأة الرياضية في الفترة التي سبقت مباراة كأس السوبر الليبي بين أهلي طرابلس والاتحاد.