العرفي: قطاع الاتصالات يشهد نهب ممنهج ومليارات ضائعة

أخبار ليبيا 24



قال عبدالمنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث الآن في قطاع الاتصالات نهب ممنهج ومليارات ضائعة ومصروفات زائدة منذ بدء الانقسام في الاتصالات، مطالبا ديوان المحاسبة بمجابهة أباطرة الفساد داخل الشركة.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الإحصائيات السابقة كشفت أن إيرادات قطاع الاتصال تتجاوز الـ 2 مليار دينار، ومع هذا لا يموّل الخزينة العام ولا يوجد لها إيرادات في الربع الأول من هذا العام، مطالبا الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية تتبع إيرادات ومصروفات الشركة لكشف الفساد المستشري بداخلها، لافتا إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات في الربع الأول من العام الماضي بلغت 150 مليون دينار وهذا العام لا يوجد إيرادات.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد كشف في تقريره الربع سنوي أن قطاع الاتصالات سجل صفر إيرادات للشهر الثالث على التوالي لهذا العام.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات قد أعلنت أثناء إعلان الشركة عن قيمة إيراداتها العامة لعام 2023، كمالكٍ لشركات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت تحطيمها رقما قياسيا جديدا في قيمة إيراداتها للخزانة العامَّة، لافتا إلى أنها حققت 913 مليون دينار خلال 2023، متخطية بذلك ما حققته قس 2022 حيث بلغت إيراداته 695 مليون دينار، في حين كانت إيرادات 2021 قد بلغت 649 مليون دينار.