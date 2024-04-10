الدبيبة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصراتة

أخبار ليبيا 24

أدى، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ، صباح الأربعاء، صلاة عيد الفطر بمسجد “الغلبان” بمدينة مصراتة.

وقال الدبيبة، عبر صفحته على موقع فيسبوك، مساء الثلاثاء: “أعلنت دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. أهنئ أبناء شعبي وأتمنى لكم ولبلدنا أياما يملؤها الخير والوحدة والاستقرار رغم محاولات التضييق والتشتيت، سامحونا على أي تقصير”.

وأعلنت الحكومة الليبية، أن اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بعد، رؤية هلال شهر شوال، وانتهاء شهر رمضان رسميا.

ونشرت حكومة حماد، بيانًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله إن لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، تأكدت من رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هـ، ليكون بذلك الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

ودعا رئيس الحكومة الليبية في كلمة له، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الليبيين إلى نبذ الفرقة والخلافات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مهنئاً الليبيين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب عن ثقته في أصالة وطيبة نفوس الليبيين في تمسكهم بأعرافهم وتقاليدهم المستمدة من الشريعة الإسلامية، مذكراً بما حدث من تعاضد وتعاطف بين الليبيين بعد العاصفة دانيال، التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر 2023 والأزمة البيئية في مدينة زليتن، وداعياً كل الشعب الليبي إلى التسامح والتصافح، لاسيما وأن الليبيين تجمعهم روابط وحدة الدين والمذهب وأواصر القربى. وأدى أهالي مدينة درنة أول صلاة عيد فطر بعد كارثة العاصفة المتوسطية المدمرة “دانيال” بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وقال المركز الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان له، إن المنفي أدى الصلاة العيد بساحة نادي “دارنس”، وسط الأهالي تعبيرا عن تضامنه مع ضحايا المدينة جراء العاصفة “دانيال”.